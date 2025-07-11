На испанском фестивале Сан-Фермин стартовал пятый день забегов с быками

Экстремальное развлечение не лишено происшествий. После очередного марафона пятеро пострадавших были доставлены в местные больницы, один из них с сотрясением мозга. Кому-то повезло больше, быки прошли в опасной близости. В забегах ежедневно участвуют по несколько сотен человек. Позади уже четыре этапа. В ходе их было госпитализировано с различными травмами более 20 человек. Отметим, что праздник проходит в Испании ежегодно в июле. Забеги с быками, как правило, длятся всего несколько минут, но они происходят каждый день по маршруту Энсьерро. Желающим поучаствовать должно исполниться 18 лет. Согласно традиции, они одеваются в белую одежду и завязывают красные шейные платки.