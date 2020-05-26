На Ибице из-за пандемии стало в четыре раза больше комаров

Новости Испании. Популярный испанский остров наводнили комары. Из-за пандемии туристический сезон на Ибице так и не начался, что привело к неконтролируемому размножению насекомых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Популярный испанский остров наводнили комары. Из-за пандемии туристический сезон на Ибице так и не начался, что привело к неконтролируемому размножению насекомых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многочисленные бассейны и водоемы перестали чистить, поскольку сотрудники отелей вынуждены соблюдать изоляцию, и развитию личинок ничего не препятствует.
В результате численность комаров на острове выросла в четыре раза. Среди них встречаются как обычные, так и «тигровые комары», которые являются разносчиками опасных вирусов.