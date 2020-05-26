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На Ибице из-за пандемии стало в четыре раза больше комаров

26 мая 2020 14:51
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Новости Испании. Популярный испанский остров наводнили комары. Из-за пандемии туристический сезон на Ибице так и не начался, что привело к неконтролируемому размножению насекомых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Ибице из-за пандемии стало в четыре раза больше комаров-1

Многочисленные бассейны и водоемы перестали чистить, поскольку сотрудники отелей вынуждены соблюдать изоляцию, и развитию личинок ничего не препятствует.

На Ибице из-за пандемии стало в четыре раза больше комаров-4

В результате численность комаров на острове выросла в четыре раза. Среди них встречаются как обычные, так и «тигровые комары», которые являются разносчиками опасных вирусов.

# Коронавирус # Фотофакт

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