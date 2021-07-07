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На Гаити убили президента. Его жена ранена

07 июля 2021 13:34
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Новости Гаити. На Гаити убит президент страны. Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате вооруженного нападения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Гаити убили президента. Его жена ранена-1

Неизвестные атаковали резиденцию главы государства ночью с 6 на 7 июля. Одна из пуль попала в супругу президента. Буквально час назад первая леди также скончалась в больнице. Кто стоит за атакой, пока не ясно. По некоторым данным, подозреваемые говорили по-испански.

На Гаити убили президента. Его жена ранена-4

Жовенель Моиз вступил в должность президента четыре года назад, а в 2018-м уже подвергался обстрелу. Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в стране находится под контролем национальной полиции и вооруженных сил. Обстоятельства трагического инцидента устанавливаются.

# Убийство # Жовенель Моиз # Мартина Моиз # Фотофакт

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