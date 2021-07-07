На Гаити убили президента. Его жена ранена

Новости Гаити. На Гаити убит президент страны. Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате вооруженного нападения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестные атаковали резиденцию главы государства ночью с 6 на 7 июля. Одна из пуль попала в супругу президента. Буквально час назад первая леди также скончалась в больнице. Кто стоит за атакой, пока не ясно. По некоторым данным, подозреваемые говорили по-испански.