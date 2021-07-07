Для опознания потребуется генетическая экспертиза. На Камчатке обнаружили тела 19 погибших в авиакатастрофе

Новости России. Продолжается поисково-спасательная операция в Камчатском крае, где 6 июля потерпел крушение самолет Ан-26. 7 июля обнаружили тела 19 погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для опознания большинства, возможно, потребуется генетическая экспертиза. Всего на борту находились 28 человек. Крушение самолёта Ан-26. Что известно об аварии на Камчатке