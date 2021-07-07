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Для опознания потребуется генетическая экспертиза. На Камчатке обнаружили тела 19 погибших в авиакатастрофе

07 июля 2021 11:54
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Новости России. Продолжается поисково-спасательная операция в Камчатском крае, где 6 июля потерпел крушение самолет Ан-26. 7 июля обнаружили тела 19 погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для опознания потребуется генетическая экспертиза. На Камчатке обнаружили тела 19 погибших в авиакатастрофе-1

Для опознания большинства, возможно, потребуется генетическая экспертиза. Всего на борту находились 28 человек.

Крушение самолёта Ан-26. Что известно об аварии на Камчатке

Для опознания потребуется генетическая экспертиза. На Камчатке обнаружили тела 19 погибших в авиакатастрофе-4

Поисковые работы на месте аварии продолжаются. 7 июля к спасателям присоединится группа водолазов. В связи с трагедией в Камчатском крае объявлен трехдневный траур. По территории всего региона приспущены флаги.

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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