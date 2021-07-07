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2,5 тысячам жителей Индии вместо вакцины от коронавируса ввели физраствор

07 июля 2021 11:58
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Новости Индии. Очередной случай спекуляции на вакцине. В Индии поддельную прививку от COVID-19 получили около 2,5 тысячи жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

2,5 тысячам жителей Индии вместо вакцины от коронавируса ввели физраствор-1

Вместо положенного препарата людям вводили обычный физраствор. В результате масштабной аферы злоумышленники заработали около 28 тысяч долларов. Задержаны 14 человек, в том числе врачи. Их подозревают в мошенничестве, покушении на убийство и преступном сговоре. 

2,5 тысячам жителей Индии вместо вакцины от коронавируса ввели физраствор-4

Отметим, эпидемиологическая обстановка в Индии остается тяжелой. Осложняет ситуацию в стране распространение более заразного штамма «Дельта». 

# Коронавирус # Фотофакт

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