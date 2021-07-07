2,5 тысячам жителей Индии вместо вакцины от коронавируса ввели физраствор

Новости Индии. Очередной случай спекуляции на вакцине. В Индии поддельную прививку от COVID-19 получили около 2,5 тысячи жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместо положенного препарата людям вводили обычный физраствор. В результате масштабной аферы злоумышленники заработали около 28 тысяч долларов. Задержаны 14 человек, в том числе врачи. Их подозревают в мошенничестве, покушении на убийство и преступном сговоре.