В Бангладеш по меньшей мере 49 человек погибли при взрыве и пожаре на контейнерном складе

Новости Бангладеш. По меньшей мере 49 человек погибли и 300 пострадали при взрыве и сильном пожаре на контейнерном складе в Бангладеш. Взрывной волной были выбиты стекла близлежащих домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасателям понадобилось более 10 часов, чтобы ликвидировать ЧП. По предварительной информации, пожар возник из-за взрыва контейнера с химическими веществами. Сейчас хозяева грузов подсчитывают ущерб. По данным властей, на складе хранилась большая партия одежды на миллионы долларов, которая предназначалась для отправки в магазины Европы.