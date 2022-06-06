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В Бангладеш по меньшей мере 49 человек погибли при взрыве и пожаре на контейнерном складе

06 июня 2022 08:59
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Новости Бангладеш. По меньшей мере 49 человек погибли и 300 пострадали при взрыве и сильном пожаре на контейнерном складе в Бангладеш. Взрывной волной были выбиты стекла близлежащих домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бангладеш по меньшей мере 49 человек погибли при взрыве и пожаре на контейнерном складе-1

Спасателям понадобилось более 10 часов, чтобы ликвидировать ЧП. По предварительной информации, пожар возник из-за взрыва контейнера с химическими веществами. Сейчас хозяева грузов подсчитывают ущерб. По данным властей, на складе хранилась большая партия одежды на миллионы долларов, которая предназначалась для отправки в магазины Европы.

# Взрыв # Фотофакт

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