Прямой эфир

На Филиппинах режим чрезвычайного положения продлен на год: террористы 5 месяцев удерживали город Марави

13 декабря 2017 12:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Филиппин. В филиппинской провинции Минданао, где террористы в течение 5 месяцев удерживали город Марави, на год продлен режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предложение, внесенное президентом, в конгрессе одобрили 240 депутатов. Против высказались всего 27. На такой шаг было решено пойти из-за существующей угрозы со стороны боевиков.

Напомним, с мая в боях с исламистами в Минданао погибли более 160 военных, а число раненых превысило 1700 человек. За это время были ликвидированы 800 террористов.

# Фотофакт # Терроризм

Другие новости рубрики

Все новости
Сильное землетрясение произошло в Иране: пострадали свыше 50 человек
13 декабря 2017 12:49

Сильное землетрясение произошло в Иране: пострадали свыше 50 человек

Газовая станция в Австрии возобновила поставки в европейские страны после взрыва
13 декабря 2017 11:29

Газовая станция в Австрии возобновила поставки в европейские страны после взрыва

Более 400 авиарейсов отменили из-за снегопада в канадском Торонто
13 декабря 2017 07:55

Более 400 авиарейсов отменили из-за снегопада в канадском Торонто