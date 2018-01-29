Прямой эфир

На Филиппинах извергается вулкан и идут проливные дожди, 80 тысяч человек эвакуированы

29 января 2018 13:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Филиппин. Филиппины готовятся к чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Филиппинах извергается вулкан и идут проливные дожди, 80 тысяч человек эвакуированы-1

Особый режим на три месяца могут вести из-за извергающегося вулкана. Уровень тревоги специалисты подняли до предпоследнего. Из-за природной стихии свои дома уже покинули более 80 тысяч человек.

Усугубляют ситуацию и обрушившиеся на регион проливные дожди. Они могут спровоцировать оползни с вулканическими обломками, которые могут сойти на расположенные в долинах жилые районы. Отменены занятия в школах. Нарушено авиасообщение.

На Филиппинах извергается вулкан и идут проливные дожди, 80 тысяч человек эвакуированы-4

# Землетрясение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В прибрежных районах Турции выявлены комары-переносчики лихорадки Зика
29 января 2018 13:10

В прибрежных районах Турции выявлены комары-переносчики лихорадки Зика

Боевики с гранатомётами и стрелковым оружием напали на военную академию в Кабуле, 10 человек ранены
29 января 2018 09:31

Боевики с гранатомётами и стрелковым оружием напали на военную академию в Кабуле, 10 человек ранены

Более 62 % избирателей отдали свои голоса за действующего президента Финляндии Саули Ниинисте
29 января 2018 08:55

Более 62 % избирателей отдали свои голоса за действующего президента Финляндии Саули Ниинисте