Во Франции рассмотрят закон об ограничении доступа к соцсетям для подростков младше 15 лет

Французский парламент сегодня, 26 января, рассмотрит закон об ограничении доступа к соцсетям для подростков младше 15 лет. Документом предусматривается и запрет мобильных телефонов в школах уже с сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.