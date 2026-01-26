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Во Франции рассмотрят закон об ограничении доступа к соцсетям для подростков младше 15 лет

26 января 2026 05:49
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Французский парламент сегодня, 26 января, рассмотрит закон об ограничении доступа к соцсетям для подростков младше 15 лет. Документом предусматривается и запрет мобильных телефонов в школах уже с сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции рассмотрят закон об ограничении доступа к соцсетям для подростков младше 15 лет-2

Президент Эммануэль Макрон лично распорядился ускорить работу над законопроектом. Таким образом власти хотят оградить молодое поколение от кибербуллинга, вредоносного контента и проблем со сном. Франция следует примеру Австралии, где аналогичный запрет для несовершеннолетних действует с декабря. Подобные меры сейчас обсуждают или готовят в Дании, Норвегии, Малайзии и Великобритании.

# Новости Франции

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