Во Франции рассмотрят закон об ограничении доступа к соцсетям для подростков младше 15 лет

Французский парламент сегодня, 26 января, рассмотрит закон об ограничении доступа к соцсетям для подростков младше 15 лет. Документом предусматривается и запрет мобильных телефонов в школах уже с сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Эммануэль Макрон лично распорядился ускорить работу над законопроектом. Таким образом власти хотят оградить молодое поколение от кибербуллинга, вредоносного контента и проблем со сном. Франция следует примеру Австралии, где аналогичный запрет для несовершеннолетних действует с декабря. Подобные меры сейчас обсуждают или готовят в Дании, Норвегии, Малайзии и Великобритании.