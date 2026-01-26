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В ВОЗ выразили сожаление по поводу решения США выйти из организации

26 января 2026 05:47
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Всемирная организация здравоохранения сожалеет о решении Вашингтона разорвать сотрудничество. Напомним, исполнительный указ о выходе США из этой структуры Дональд Трамп подписал еще 22 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В ВОЗ выразили сожаление по поводу решения США выйти из организации-2

В своем ответном заявлении ВОЗ напомнила Вашингтону, что ее круглосуточные системы годами обеспечивали безопасность США. К тому же Штаты покинули организацию, оставив там неоплаченный долг размером в 260 миллионов долларов. Американская сторона объясняет свои действия неудовлетворительной реакцией ВОЗ на пандемию коронавируса, отсутствием реформ и зависимостью от политического влияния Китая.

# Международная политика # США

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