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На Эстонию обрушился сильный шторм

09 октября 2023 11:26
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Новости Эстонии. Из-за сильного шторма, который обрушился на Эстонию, пострадали два человека. Они доставлены в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Эстонию обрушился сильный шторм-1

Ураганный ветер повалил десятки деревьев, более тысячи домов до сих пор остаются без электричества. Спасатели получили более 2 тысяч вызовов и сообщений о разрушениях. Из-за сильных волн крушение потерпели три небольших судна. В результате возник высокий риск загрязнения Балтийского моря. Синоптики обещают, что непогода утихнет ближе к вечеру.

# Природные катаклизмы # Новости Эстонии # Фотофакт

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