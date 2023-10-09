На Эстонию обрушился сильный шторм

Новости Эстонии. Из-за сильного шторма, который обрушился на Эстонию, пострадали два человека. Они доставлены в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураганный ветер повалил десятки деревьев, более тысячи домов до сих пор остаются без электричества. Спасатели получили более 2 тысяч вызовов и сообщений о разрушениях. Из-за сильных волн крушение потерпели три небольших судна. В результате возник высокий риск загрязнения Балтийского моря. Синоптики обещают, что непогода утихнет ближе к вечеру.