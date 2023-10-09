В Италии началась масштабная забастовка работников общественного транспорта

Новости Италии. В Италии началась масштабная 24-часовая забастовка работников общественного транспорта. В ней принимают участие десятки тысяч человек по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всех крупных городах, включая Рим, Венецию, Милан и Неаполь, на маршруты не вышли автобусы и трамваи, закрыто метро, не ходят пригородные поезда. Протестующие требуют повышения зарплат, улучшения условий труда. Завтра к стачке намерены присоединиться и таксисты.