На автомагистрали в Баварии обрушилась одна из секций моста: 2 человека погибли, 6 ранены

Новости Германии. ЧП на севере немецкой Баварии. На автомагистрали обрушилась одна из секций моста. Два человека погибли, шестеро ранены. Пока неизвестно, сколько находится под обломками. Всего на участке в тот момент работали 20 дорожников.

Недавно построенная часть моста длиной 40 метров рухнула вместе с каркасом и строительными лесами. Обломки временно заблокировали местную дорогу. Инцидент произошел вблизи города Вернека, где проходит автомагистраль А7. Это самая длинная дорога в Германии протяженностью около тысячи километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.