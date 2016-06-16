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На автомагистрали в Баварии обрушилась одна из секций моста: 2 человека погибли, 6 ранены

16 июня 2016 07:30
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Новости Германии. ЧП на севере немецкой Баварии. На автомагистрали обрушилась одна из секций моста. Два человека погибли, шестеро ранены. Пока неизвестно, сколько находится под обломками. Всего на участке в тот момент работали 20 дорожников.

Недавно построенная часть моста длиной 40 метров рухнула вместе с каркасом и строительными лесами. Обломки временно заблокировали местную дорогу. Инцидент произошел вблизи города Вернека, где проходит автомагистраль А7. Это самая длинная дорога в Германии протяженностью около тысячи километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Техногенные катастрофы

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