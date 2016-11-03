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На 87 году жизни скончался знаменитый клоун Олег Попов

03 ноября 2016 08:26
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Новости России. Знаменитый солнечный клоун Олег Попов скончался на 87 году жизни от остановки сердца.

Как рассказала его жена, любимец миллионов умер сидя в кресле гостиничного номера в Ростове-на-Дону.

В ближайшие дни должна была состояться премьера его нового шоу.

Медики помочь легенде, к сожалению, уже никак не смогли.

Знаменитая клетчатая кепка, красный нос и улыбка до ушей – таким запомнят автора «Солнечного луча» зрители, которым он и посвятил всю жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Некролог # Джанет Джексон

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