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В Дании планируют построить интерактивный музей Ганса Христиана Андерсона

03 ноября 2016 07:44
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Новости Дании. В Дании сказочный мир Ганса Христиана Андерсена воплотится в реальность в новом интерактивном музее.

Его планируют построить в Оденсе – родном городе писателя.

На конкурсе, который объявили местные власти, победил проект японского архитектора.

По его словам, музей будет уникальным.

Он займет более 5,5 тысяч квадратных метров. Примечательно, что часть комплекса будет располагаться под землей.

Интерактивный музей дополнит уже существующий,

который посвящён в основном личной жизни и путешествиям Андерсена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

  

# Музей

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