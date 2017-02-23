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Протестующие Парижа завалили входы в несколько лицеев мусором и подожгли его

23 февраля 2017 14:29
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Новости Франции. Во французской столице демонстранты забаррикадировали входы в лицеи.

Около 10 учебных заведений заблокированы мусорными баками.

При этом перед входами в два лицея некоторые из контейнеров были подожжены, из-за чего на места прибыли сотрудники пожарных служб. Кроме того, антирасистские движения призвали учащихся провести демонстрацию.

Однако никаких заявлений о митингах в полицию не поступало.

Новая волна беспорядков вспыхнула в знак поддержки молодого человека по имени Тео, подвергшегося насилию со стороны правоохранителей при задержании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Акции протеста # Фотофакт

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