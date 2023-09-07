Япония запустила ракету-носитель со своим первым лунным посадочным модулем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он должен отработать технологию высокоточной посадки аппаратов в пределах 100 метров от запланированной точки и изучить кратеры и рельеф спутника Земли.

Ученые собираются получить данные о развитии крупнейших инфраструктур во вселенной, распределении материи в космосе и формировании галактик. Посадка на Луну ожидается через 3-4 месяца. Если она окажется успешной, то Япония станет пятой страной после СССР, США, Китая и Индии, которая осуществила посадку аппарата на спутник нашей планеты.