Количество бездомных в Евросоюзе растет и приближается к миллиону. Теперь их на 100 тысяч больше, чем в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблему усугубила инфляция. Энергия и продукты питания все менее доступны для европейцев. Это значит, что больше всего пострадали самые бедные семьи. Власти планировали справиться с данной проблемой к 2030 году. Для этого создана Европейская платформа по борьбе с бездомностью. Но улучшение положения дел в этой сфере происходит медленно. Пока только три из 27 стран – членов ЕС добились прогресса в искоренении бездомности.