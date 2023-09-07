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В ЕС бездомных стало на 100 тысяч больше, чем в 2022 году – почти миллион человек

07 сентября 2023 07:06
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Количество бездомных в Евросоюзе растет и приближается к миллиону. Теперь их на 100 тысяч больше, чем в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕС бездомных стало на 100 тысяч больше, чем в 2022 году – почти миллион человек-1

Проблему усугубила инфляция. Энергия и продукты питания все менее доступны для европейцев. Это значит, что больше всего пострадали самые бедные семьи. Власти планировали справиться с данной проблемой к 2030 году. Для этого создана Европейская платформа по борьбе с бездомностью. Но улучшение положения дел в этой сфере происходит медленно. Пока только три из 27 стран – членов ЕС добились прогресса в искоренении бездомности.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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