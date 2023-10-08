Бывший агент ЦРУ: США принудят Украину к переговорам даже без участия Зеленского

В ближайшее время США принудят Украину к переговорам с Россией, причем даже в том случае, если в них не будет принимать участие глава государства Владимир Зеленский. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн, пишет РИА Новости.

По его словам, западные страны не были готовы к подобному конфликту, а у США заканчиваются средства для военной помощи Украине. Он также добавил, что в случае отказа от переговоров Зеленского будет найдена другая кандидатура. Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщал, что Россия готова к переговорам по Украине, однако отказывается от предложений о прекращении огня.