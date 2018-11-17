Крупный пожар на Московском НПЗ локализован

Новости России. В Москве локализовали крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тушении задействовано более 150 спасателей и около 30 единиц техники. На месте инцидента работает мобильная лаборатория МЧС. Пожару присвоен третий уровень сложности.