У берегов Аргентины найдена пропавшая подлодка «Сан-Хуан»

Новости Аргентины. Субмарину обнаружили на глубине около 800 метров. Ее местонахождение подтверждено при помощи глубоководного телеуправляемого аппарата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Аргентины. Субмарину обнаружили на глубине около 800 метров. Ее местонахождение подтверждено при помощи глубоководного телеуправляемого аппарата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напоминаем: подводная лодка военно-морских сил Аргентины перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. На борту находилось 44 члена экипажа.
В сентябре к поиску субмарины приступила одна из частных компаний, которую наняло правительство Аргентины.