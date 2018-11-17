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У берегов Аргентины найдена пропавшая подлодка «Сан-Хуан»

17 ноября 2018 12:33
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Новости Аргентины. Субмарину обнаружили на глубине около 800 метров. Ее местонахождение подтверждено при помощи глубоководного телеуправляемого аппарата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У берегов Аргентины найдена пропавшая подлодка «Сан-Хуан»-1

Напоминаем: подводная лодка военно-морских сил Аргентины перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. На борту находилось 44 члена экипажа.

У берегов Аргентины найдена пропавшая подлодка «Сан-Хуан»-4

В сентябре к поиску субмарины приступила одна из частных компаний, которую наняло правительство Аргентины.

# Несчастный случай # Фотофакт

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