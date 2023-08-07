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Мятежники в Нигере закрыли воздушное пространство из-за ультиматума ЭКОВАС

07 августа 2023 08:17
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Повстанческие силы в Нигере закрыли авиационное сообщение страны в ответ на ультиматум Экономического сообщества западноафриканских государств  (ЭКОВАС), сообщает Al-Arabiya, передает РИА Новости.

ЭКОВАС дало неделю на возвращение к власти президента Мохамеда Базума. В обратном случае было обещано использовать силу для наведения конституционного порядка. Восставший военный совет заявил о закрытии воздушного пространства страны.

Ранее ЭКОВАС приостановил предоставление финансовой помощи Нигеру, наложил запрет на передвижение и арестовал активы организаторов путча. Кроме того, закрыты государственные границы, остановлены торговые и финансовые операции между странами сообщества и Нигером. Тем временем в столице Нигера собрались тысячи демонстрантов, которые выразили свою поддержку военным и осудили санкции ЭКОВАС.

# Международная политика

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