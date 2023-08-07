Военный эксперт: «У Польши сейчас внешний долг больше их ВВП»

Новости Беларуси. Как обострение отношений с нашими соседями может сказаться на региональной безопасности? Почему Беларусь провоцируют и как правильно на это реагировать? Какие военные реформы в наших силовых структурах? На площадке ток-шоу «По существу» нашли ответы на эти вопросы вместе с военными экспертами и кадровыми офицерами.
Алена Сырова, СТВ:
6 декабря 2021 года, украинский вертолет залетел на территорию Беларуси. Это было до начала специальной военной операции. Сравним, как это было тогда, как освещалось с белорусской стороны информационно. Никак. Залетел – «сухое» сообщение Министерства обороны о том, что был такой инцидент, мы понимаем, что это чистой воды провокация. Спустя несколько месяцев совершенно стало ясно, для чего эта провокация была нужна. То есть уже играли на нервах и планировали от нас какой-то ответ получить.
Сейчас мы видим схожую ситуацию, но уже с белорусским вертолетом, который якобы залетел на территорию Польши. Исходя из этого, я делаю правильный вывод, что тот, кто громче всего кричит и информационно это раздувает, соответственно, больше заинтересован в эскалации конфликта?
Игорь Чибисов, военный эксперт:
Это очень правильные слова. Ищите вора, как говорят. Лично для нас это надо объяснить. Во-первых, хотел бы отметить наших военных летчиков, что у них такой высокий профессионализм, что польские радары их не смогли засечь. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Для чего все это делается? Вы все знаете, у нас тут написано: милитаризация соседей. Польша выполняет четко поставленные задачи от США, англосаксов по проведению милитаризации.
Им как-то надо оправдать своему народу, почему они проводят милитаризацию, почему у них идет увеличение вооруженных сил. Сейчас их 160 тысяч, 50 тысяч – территориальные войска. Почему до 300? Почему они покупают наступательное вооружение? Как всегда надо смотреть в экономику. Многие говорили об этом. У Польши сейчас внешний долг больше их ВВП. Польское чудо закончилось.
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