Военный эксперт: «У Польши сейчас внешний долг больше их ВВП»

Новости Беларуси. Как обострение отношений с нашими соседями может сказаться на региональной безопасности? Почему Беларусь провоцируют и как правильно на это реагировать? Какие военные реформы в наших силовых структурах? На площадке ток-шоу «По существу» нашли ответы на эти вопросы вместе с военными экспертами и кадровыми офицерами.

Алена Сырова, СТВ:

6 декабря 2021 года, украинский вертолет залетел на территорию Беларуси. Это было до начала специальной военной операции. Сравним, как это было тогда, как освещалось с белорусской стороны информационно. Никак. Залетел – «сухое» сообщение Министерства обороны о том, что был такой инцидент, мы понимаем, что это чистой воды провокация. Спустя несколько месяцев совершенно стало ясно, для чего эта провокация была нужна. То есть уже играли на нервах и планировали от нас какой-то ответ получить.

Сейчас мы видим схожую ситуацию, но уже с белорусским вертолетом, который якобы залетел на территорию Польши. Исходя из этого, я делаю правильный вывод, что тот, кто громче всего кричит и информационно это раздувает, соответственно, больше заинтересован в эскалации конфликта?