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«Мы взяли на себя обязательство». Латвия увеличивает оборонный бюджет

12 июля 2022 10:48
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Новости Латвии. Латвия увеличивает военные расходы, об этом сообщил президент страны. Уже к 2025 году оборонный бюджет должен составить 2,5 % от ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы взяли на себя обязательство». Латвия увеличивает оборонный бюджет-1

Деньги пойдут на строительство новых баз для размещения дополнительных войск НАТО, так как ранее Латвия обратилась к альянсу с просьбой увеличить численность иностранного контингента в Прибалтийской республике до бригады. А это около 3-4 тысяч военных. Усиление было согласовано на саммите НАТО в Мадриде в июне.

«Мы взяли на себя обязательство». Латвия увеличивает оборонный бюджет-4

Эгилс Левитс, президент Латвии:
Бюджет должен отражать политику и потребности страны. И сейчас мы должны больше тратить на оборону. А это значит, что по другим направлениям, может быть, финансирование будет меньше, чем предусматривалось в предыдущих планах. Сегодня безопасность является приоритетом нашей политики. Мы взяли на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 2,5 % от нашего ВВП. Может быть, необходимо увеличить еще больше, потому что у Польши – более 3 %.

«Мы взяли на себя обязательство». Латвия увеличивает оборонный бюджет-7

Кроме того, в Латвии планируют ввести обязательную военную службу для всех граждан, независимо от пола. В Министерстве обороны считают, что действующая система воинской службы себя исчерпала. Последние годы наблюдалась явная проблема с привлечением новобранцев. В 2021-м на профессиональную службу приняли только около тысячи человек. Однако для обязательного призыва также понадобятся дополнительные деньги. Единовременные вложения составят от 600 до 800 миллионов евро. Затем ежегодно потребуется еще около 120 миллионов.

# Международная политика # Эгилс Левитс # Новости Латвии # Фотофакт

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