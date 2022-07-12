«Мы взяли на себя обязательство». Латвия увеличивает оборонный бюджет

Новости Латвии. Латвия увеличивает военные расходы, об этом сообщил президент страны. Уже к 2025 году оборонный бюджет должен составить 2,5 % от ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деньги пойдут на строительство новых баз для размещения дополнительных войск НАТО, так как ранее Латвия обратилась к альянсу с просьбой увеличить численность иностранного контингента в Прибалтийской республике до бригады. А это около 3-4 тысяч военных. Усиление было согласовано на саммите НАТО в Мадриде в июне.

Эгилс Левитс, президент Латвии:

Бюджет должен отражать политику и потребности страны. И сейчас мы должны больше тратить на оборону. А это значит, что по другим направлениям, может быть, финансирование будет меньше, чем предусматривалось в предыдущих планах. Сегодня безопасность является приоритетом нашей политики. Мы взяли на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 2,5 % от нашего ВВП. Может быть, необходимо увеличить еще больше, потому что у Польши – более 3 %.