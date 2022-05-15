Евросоюз рассматривает вопрос исключения нефтяного эмбарго России из шестого пакета санкций

Санкционный бумеранг и огромные потери. Евросоюз начинает понимать цену своих решений. В сообществе рассматривают возможность исключить нефтяное эмбарго из шестого пакета санкций в отношении России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой вариант предложили несколько стран на случай, если Евросоюзу не удастся убедить Венгрию поддержать запрет. Кроме того, отказ от российской нефти нанесет серьезный удар по экономикам других стран. Так как большая часть Европы испытывает нефтяную зависимость от Москвы и импортирует в среднем от 30 до 40 процентов.