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Евросоюз рассматривает вопрос исключения нефтяного эмбарго России из шестого пакета санкций

15 мая 2022 08:10
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Санкционный бумеранг и огромные потери. Евросоюз начинает понимать цену своих решений. В сообществе рассматривают возможность исключить нефтяное эмбарго из шестого пакета санкций в отношении России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Евросоюз рассматривает вопрос исключения нефтяного эмбарго России из шестого пакета санкций -1

Такой вариант предложили несколько стран на случай, если Евросоюзу не удастся убедить Венгрию поддержать запрет. Кроме того, отказ от российской нефти нанесет серьезный удар по экономикам других стран. Так как большая часть Европы испытывает нефтяную зависимость от Москвы и импортирует в среднем от 30 до 40 процентов.  

Евросоюз рассматривает вопрос исключения нефтяного эмбарго России из шестого пакета санкций -4

На этом фоне идея отложить эмбарго становится все привлекательнее и набирает поддержку. 16 мая главы МИД стран Евросоюза должны провести очередную встречу по этому вопросу. Все раунды переговоров, проведенные ранее, были безрезультатными. Так как ряд стран, в частности Венгрия, блокируют его принятие. Свое мнение высказал и президент Сербии Александр Вучич. Он заявил, что власти страны будут сопротивляться санкциям в отношении России, сколько смогут.  

# Международная политика # Александр Вучич # Фотофакт

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