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Трамп утверждает, что России «нужна вся Украина»

05 мая 2025 08:50
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Трамп утверждает, что России «нужна вся Украина»-0

Американский президент Дональд Трамп считает, что Россия стремится к контролю над всей Украиной. Об этом этом он сообщил в интервью телеканалу NBC News.

«России не нужна та полоса, которая у них есть сейчас. <...> России нужна вся Украина», – сказал глава Америки.

Он также подчеркнул, что без его вмешательства конфликт может продолжиться, а руководители ЕС неоднократно обращались к нему с просьбой связаться с лидером РФ Владимиром Путиным, потому что президент России не отвечал на их звонки.

Также Трамп подчеркнул, что в рамках мирного урегулирования России надо будет отказаться от претензий на всю Украину. По его мнению, США ближе к одной из сторон конфликта, однако он не уточнил, к какой именно.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

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