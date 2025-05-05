Трамп утверждает, что России «нужна вся Украина»

Американский президент Дональд Трамп считает, что Россия стремится к контролю над всей Украиной. Об этом этом он сообщил в интервью телеканалу NBC News.

«России не нужна та полоса, которая у них есть сейчас. <...> России нужна вся Украина», – сказал глава Америки.

Он также подчеркнул, что без его вмешательства конфликт может продолжиться, а руководители ЕС неоднократно обращались к нему с просьбой связаться с лидером РФ Владимиром Путиным, потому что президент России не отвечал на их звонки.

Также Трамп подчеркнул, что в рамках мирного урегулирования России надо будет отказаться от претензий на всю Украину. По его мнению, США ближе к одной из сторон конфликта, однако он не уточнил, к какой именно.