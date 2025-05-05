Песков прокомментировал соглашение Украины и США по минералам

Договор между США и Украиной о природных ресурсах требует детальной проработки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

«Здесь нужно анализировать само соглашение. <...> Пока не совсем понятно, о чем идет речь», – сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Документ, заключенный 30 апреля, предусматривает, что украинские ресурсы остаются под управлением Киева, а США смогут вкладывать деньги в специальный фонд, включая военную помощь.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, что фонд будет управляться на паритетных условиях и рассчитан на 10 лет. По словам народного депутата Украины Ярослава Железняка, соглашение является бессрочным. По нему Украина обязуется направлять в фонд половину доходов от новых лицензий на разработки месторождений природных минералов, а США получает право приоритетной покупки добытых ресурсов.

Верховная рада намерена проголосовать за ратификацию 8 мая.