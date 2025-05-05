Депутат Шеремет заявил, что Зеленскому не стоит мнить себя неприкасаемым

Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет сказал, что не стоит считать лидера Украины Владимира Зеленского неприкасаемым и он будет наказан за свои действия. Об этом пишет РИА Новости.

«Угрожающему всему миру взращенному Западом диктатору Зеленскому не стоит мнить себя неприкасаемым. Это с его стороны большое заблуждение», – заявил депутат.

Он отметил, что Зеленскому вряд ли удастся уйти от ответственности.

На предложение России о перемирии на 80-летие Победы Зеленский заявил, что Киев не может обеспечить безопасность иностранных гостей на параде 9 мая в Москве. Министерство иностранных дел России расценило его слова как прямую угрозу.