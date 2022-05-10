МВД Германии порекомендовало жителям сделать экстренный запас продуктов и лекарств

Новости Германии. Германия готовит кризисный план на случай прекращения поставок газа из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разработкой экстренных мер активно занимается Министерство экономики.

Подробности там не афишируют, но журналисты смогли выяснить некоторые моменты плана «Б». В частности, правительство предоставит финансовые гарантии и, в случае необходимости, выделит кредиты энергетическим компаниям, чтобы те смогли пережить возникший кризис. Но при этом получат право их контролировать. Как считают эксперты, Германия подошла к пределу санкций. Даже сторонники ограничений уже понимают их опасность.