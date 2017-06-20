Мощный взрыв прогремел в одном из офисов Стамбула

Новости Турции. К событиям в мире. По предварительным данным,
серьезно пострадал один человек, он госпитализирован,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. К событиям в мире. По предварительным данным,
серьезно пострадал один человек, он госпитализирован,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Часть здания разрушена. Взрывная волна была настолько сильной,
что перевернула стоявший рядом с офисом автомобиль.
Повреждения получили и другие машины. Что привело к ЧП, пока неизвестно.