Мощный взрыв прогремел в одном из офисов Стамбула

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

серьезно пострадал один человек, он госпитализирован,

Новости Турции. К событиям в мире. По предварительным данным,

что перевернула стоявший рядом с офисом автомобиль.

Повреждения получили и другие машины. Что привело к ЧП, пока неизвестно.