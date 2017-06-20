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Мощный взрыв прогремел в одном из офисов Стамбула

20 июня 2017 13:58
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Новости Турции. К событиям в мире. По предварительным данным,

серьезно пострадал один человек, он госпитализирован,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный взрыв прогремел в одном из офисов Стамбула-1

Часть здания разрушена. Взрывная волна была настолько сильной,

что перевернула стоявший рядом с офисом автомобиль.

Повреждения получили и другие машины. Что привело к ЧП, пока неизвестно. 

# Взрыв в Турции # Фотофакт

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