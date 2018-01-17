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Морозы испытывают на прочность Европу и Америку. Уже два человека погибли, расчищая снег

17 января 2018 18:02
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Новости Беларуси. Жителей самых разных стран мира 17 января испытывают на прочность морозы, снегопады и ураганный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Морозы испытывают на прочность Европу и Америку. Уже два человека погибли, расчищая снег-1

В некоторых городах Соединенного Королевства снежный покров достиг 30 сантиметров. Занятия в школах отменены, с перебоями ходит общественный транспорт.

Морозы испытывают на прочность Европу и Америку. Уже два человека погибли, расчищая снег-4

В многокилометровых пробках застряли автомобилисты в Шотландии. Здесь бригады спасателей оказывают помощь пассажирам, которые провели в заточении более 14 часов.

Морозы испытывают на прочность Европу и Америку. Уже два человека погибли, расчищая снег-7

По 10 американским штатам пронесся ураган. В Алабаме, например, объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Чикаго мороз сковал озеро Мичиган, превратив его окрестности в ледяные джунгли. В воздушных гаванях Хьюстона из-за метели отменены уже более 1000 авиарейсов. На дорогах фиксируют многочисленные аварии.

Морозы испытывают на прочность Европу и Америку. Уже два человека погибли, расчищая снег-10

Морозы испытывают на прочность Европу и Америку. Уже два человека погибли, расчищая снег-12

Снегопад спровоцировал массовое ДТП в Чехии. Не менее 10 человек пострадали в аварии с участием 40 автомобилей. Также сообщается о двух гражданах, которые умерли от сердечного приступа, когда пытались расчистить свои дворы от снега.

Морозы испытывают на прочность Европу и Америку. Уже два человека погибли, расчищая снег-15

Морозы испытывают на прочность Европу и Америку. Уже два человека погибли, расчищая снег-17

На усиленный режим работы перешли и украинские спасатели. Чтобы обеспечить безопасный проезд, привлечено сотни единиц техники и тысячи дорожников.

Морозы испытывают на прочность Европу и Америку. Уже два человека погибли, расчищая снег-20

Морозы испытывают на прочность Европу и Америку. Уже два человека погибли, расчищая снег-22

Морозы не обошли стороной и жаркую Мексику. Здесь объявлен наивысший уровень опасности: на термометрах привычные для европейцев, но не в тропиках -4. При отсутствии центрального отопления такая температура опасна для жизни.

Морозы испытывают на прочность Европу и Америку. Уже два человека погибли, расчищая снег-25

# Природные катаклизмы # Фотофакт # Погода

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