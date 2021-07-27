Мороз подогрел мировые цены на кофе. В Бразилии от холода пострадало 10% общей площади арабики

Новости Бразилии. Мировые цены на кофе подогрел мороз. Уже отмечен их значительный рост, который последний раз фиксировался в 1994 году. Именно тогда была подобная ситуация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В южных штатах центральной Бразилии ночные температуры вот уже около двух недель близки к нулю. Кофейные деревья очень чувствительны к холоду. Уже в той или иной степени пострадало до 200 тысяч гектаров плантаций арабики. Это около 10 % от общей площади крупнейшего производителя кофе. Снижение поставок сырья в конечном итоге приведет к росту цен.