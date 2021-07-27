Прямой эфир

Мороз подогрел мировые цены на кофе. В Бразилии от холода пострадало 10% общей площади арабики

27 июля 2021 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бразилии. Мировые цены на кофе подогрел мороз. Уже отмечен их значительный рост, который последний раз фиксировался в 1994 году. Именно тогда была подобная ситуация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мороз подогрел мировые цены на кофе. В Бразилии от холода пострадало 10% общей площади арабики-1

В южных штатах центральной Бразилии ночные температуры вот уже около двух недель близки к нулю. Кофейные деревья очень чувствительны к холоду. Уже в той или иной степени пострадало до 200 тысяч гектаров плантаций арабики. Это около 10 % от общей площади крупнейшего производителя кофе. Снижение поставок сырья в конечном итоге приведет к росту цен.

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
КНДР и Южная Корея восстановили разорванные каналы связи для военных и руководства
27 июля 2021 10:34

КНДР и Южная Корея восстановили разорванные каналы связи для военных и руководства

На Олимпийских играх в Токио коронавирусом заразились уже 160 человек
27 июля 2021 09:15

На Олимпийских играх в Токио коронавирусом заразились уже 160 человек

Ущерб компаниям от наводнения на западе Германии составляет более 500 млн евро
27 июля 2021 08:58

Ущерб компаниям от наводнения на западе Германии составляет более 500 млн евро