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Ущерб компаниям от наводнения на западе Германии составляет более 500 млн евро

27 июля 2021 08:58
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Новости Германии. Германия подсчитывает убытки от сильнейшего наводнения на западе страны. Ущерб нанесенный компаниям, расположенным в долине реки Ар, оценивается в более чем 500 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ущерб компаниям от наводнения на западе Германии составляет более 500 млн евро-1

Сильнейший удар пришелся на малые предприятия. Самые крупные потери понесли представители гостиничного бизнеса. Пострадали также рестораторы. Стихия повредила здания, оборудование и товары. Регион столкнулся с серьезными экономическими проблемами. Сначала закрытие предприятий из-за пандемии, а затем разрушительное наводнение.

Ущерб компаниям от наводнения на западе Германии составляет более 500 млн евро-4

Напомним, ливни обрушились на страну в середине июля. В результате разгула непогоды погибли 170 человек.

# Наводнение # Фотофакт

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