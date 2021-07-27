Ущерб компаниям от наводнения на западе Германии составляет более 500 млн евро

Новости Германии. Германия подсчитывает убытки от сильнейшего наводнения на западе страны. Ущерб нанесенный компаниям, расположенным в долине реки Ар, оценивается в более чем 500 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнейший удар пришелся на малые предприятия. Самые крупные потери понесли представители гостиничного бизнеса. Пострадали также рестораторы. Стихия повредила здания, оборудование и товары. Регион столкнулся с серьезными экономическими проблемами. Сначала закрытие предприятий из-за пандемии, а затем разрушительное наводнение.