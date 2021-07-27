На Олимпийских играх в Токио коронавирусом заразились уже 160 человек

Новости Японии. Олимпийские игры в условиях пандемии. За сутки на соревнованиях в Токио выявили семь новых случаев заражения COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди заболевших два спортсмена, проживающих на территории Олимпийской деревни. По данным местного агентства, это теннисисты из Нидерландов. Общее число зараженных на Играх достигло 160. В их числе не только спортсмены, но и посредники, а также люди, связанные с проведением соревнований.