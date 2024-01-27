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Моргенштерну запретили въезд в ОАЭ

27 января 2024 10:40
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Рэпер Алишер Моргенштерн, которого признали иноагентом, сообщил на своем YouTube-канале, что получил запрет для въезда в Дубай. Об этом пишет РИА Новости.

Он перебрался в ОАЭ после того, как покинул территорию России, и всякий раз въезжал в страну в качестве туриста. Когда пришло время продлить туристическую визу, ему отказали.

С момента получения отказа прошел месяц, а решения так и не было принято. В настоящее время Моргенштерн находится на Бали. Моргенштерн был внесен в реестр иностранных агентов РФ в мае 2022 года за его политические посты и видеоролики на YouTube, за что он получил более 29 миллионов рублей от компании Yoola Labs Ltd, зарегистрированной в Израиле.

# Международная политика # Алишер Моргенштерн

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