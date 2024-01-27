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Telegraph: США планируют разместить ядерное оружие в Великобритании

27 января 2024 10:25
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Впервые за 15 лет США собираются разместить в Великобритании ядерное оружие из-за возрастающей угрозы со стороны России. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на документы Пентагона, пишет РИА Новости.

Оружие планируют развернуть на авиабазе Лейкенхит в Саффолке, и оно будет втрое мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Пресс-секретарь Пентагона не подтвердил и не опроверг эти данные.

По мнению бывшего аналитика ЦРУ Рэя Макговерна, применение «маленькой» ядерной бомбы может быть для США способом скрыть провал в Украине.

Постоянный представитель России в ООН Геннадий Гатилов отметил приверженность Москвы обязательствам по ДНЯО. Тем не менее как заметил президент РФ Владимир Путин, использование ядерного оружия возможно в том случае, если возникнет угроза для существования и территориальной целостности России.

# Международная политика

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