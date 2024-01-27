Во Франции протесты фермеров перерастают в беспорядки

Протесты французских фермеров перерастают в беспорядки. На центральных площадях городов полыхают огромные пожары из сена и мусора, а крупнейшие автострады страны перекрыты сельхозтехникой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Протесты французских фермеров перерастают в беспорядки. На центральных площадях городов полыхают огромные пожары из сена и мусора, а крупнейшие автострады страны перекрыты сельхозтехникой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аграрии продолжают заваливать правительственные здания отходами и навозом. Хотя правительство и опубликовало заявление о частичном принятии условий митингующих, это не особо уменьшило их гнев.
Вот эти кадры сняты на юго-западе Франции, в городе Монтобан.
Протесты во Франции начались несколько недель назад. Фермеры и профсоюзы по всей стране организовывают массовые акции протеста. Основные их требования – это сохранение льгот, улучшение условий труда и сокращение импорта дешевых продуктов.