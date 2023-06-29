В Украине признали замалчивание фактов коррупции и указали на их рост

Факты проявления коррупции в стране зачастую замалчиваются. Об этом сообщил заместитель главы Национального агентства по предотвращению коррупции Украины Артем Сытник, пишет украинский информационный портал «Страна».

По его мнению, только глупые люди могут полагать, что во время проведения военных операций снижается уровень коррупции. Часть фактов намеренно утаивается, чтобы не навредить стране, а должностные лица этим пользуются. Сытник обратил внимание, что невозможно говорить о снижении коррупционных рисков из-за войны.

Накануне представители украинских компаний призвали президента Украины Владимира Зеленского противостоять расползающейся коррупции и рейдерству. Они заявили, что незаконное воздействие на владельцев бизнеса уже привело ко второй волне оттока промышленных компаний за рубеж. Компании предложили главе государства ввести временный запрет на участие правоохранителей в корпоративных спорах и упростить преследование недобросовестных судей и нотариусов.