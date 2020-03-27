Мода во время пандемии. Известные дизайнеры шьют халаты для итальянских врачей

Новости Италии. Модный дом Armani будет шить одноразовые халаты для итальянских врачей и медсестер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также дизайнер планирует увеличить финансовую помощь учреждениям здравоохранения до 2 миллионов евро. Сам Джорджио Армани уже пожертвовал почти 1,5 миллиона долларов различным больницам по всей стране.

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Свои услуги для изготовления медицинских средств предложили и другие гиганты модной индустрии. Например, модельер Кристиан Сириано вызвался сшить маски для работников нью-йоркской больницы. Многонациональная компания, которой принадлежат Louis Vuitton, Givenchy и Christian Dior, направила все производственные мощности на изготовление дезинфицирующих средств.