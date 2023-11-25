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Финляндия не планирует политических дискуссий с Россией из-за ситуации на границе

25 ноября 2023 11:13
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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что его страна не ведет с Россией политических дискуссий по ситуации на восточной границе. Об этом пишет РИА Новости.

Он особо отметил, что Финляндия не содействует проведению переговоров по этому вопросу. Хотя пограничные службы обеих стран встречаются на регулярной основе, обстановка на границе остается нестабильной.

В связи с обострением миграционной ситуации в Финляндии было решено закрыть пункты пропуска на юго-востоке страны до февраля 2024 года. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков высказал свое сожаление по поводу этого решения и отметил, что российская сторона соблюдает все предписания.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что полная блокада границы с Россией может навредить финским интересам. Россия считает необоснованными обвинения в адрес РФ в связи с миграционным кризисом и подчеркивает, что проблемы миграции обусловлены действиями США и их союзников.

# Международная политика

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