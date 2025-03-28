МО РФ: силы ПВО уничтожили 78 БПЛА ВСУ над Россией за ночь

Силы ПВО сбили 78 беспилотников над семью регионами России за ночь. По сообщениям губернаторов Воронежской и Саратовской областей, жертв и пострадавших нет. Об этом пишет РИА Новости.
Силы ПВО сбили 78 беспилотников над семью регионами России за ночь. По сообщениям губернаторов Воронежской и Саратовской областей, жертв и пострадавших нет. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: pixabay
Подразделения ВСУ продолжают регулярные атаки на приграничные и центральные регионы РФ, но дроны удается перехватывать и уничтожать.