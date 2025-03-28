Прямой эфир

МО РФ: силы ПВО уничтожили 78 БПЛА ВСУ над Россией за ночь

28 марта 2025 07:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Силы ПВО сбили 78 беспилотников над семью регионами России за ночь. По сообщениям губернаторов Воронежской и Саратовской областей, жертв и пострадавших нет. Об этом пишет РИА Новости.

МО РФ: силы ПВО уничтожили 78 БПЛА ВСУ над Россией за ночь-1

Фото: pixabay

Подразделения ВСУ продолжают регулярные атаки на приграничные и центральные регионы РФ, но дроны удается перехватывать и уничтожать.

# Оружие и боеприпасы # Армия

Другие новости рубрики

Все новости
В результате крушения туристического батискафа в Хургаде погибли 6 человек
28 марта 2025 07:28

В результате крушения туристического батискафа в Хургаде погибли 6 человек

Поиски затонувшей бронемашины с американскими солдатами в Литве продолжаются
27 марта 2025 18:19

Поиски затонувшей бронемашины с американскими солдатами в Литве продолжаются

Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импорт автомобилей
27 марта 2025 17:04

Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импорт автомобилей