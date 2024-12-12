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МО РФ: ПВО за ночь сбила 16 беспилотников над российскими регионами

12 декабря 2024 08:35
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По данным Минобороны, за ночь российские военные перехватили 16 украинских дронов в четырех регионах. Об этом пишет РИА Новости.

В Курской области было ликвидировано четыре беспилотника, в Чечне – один, в Северной Осетии – три, а в Крыму – восемь. В Грозном в результате нападения на казарму получили легкие ранения четверо военнослужащих караула.

Киев практически ежедневно предпринимает попытки атаковать цели в Российской Федерации с помощью беспилотников, но большая часть из них успешно перехватывается силами ПВО.

# Международная политика

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