МО РФ: ПВО за ночь сбила 16 беспилотников над российскими регионами

По данным Минобороны, за ночь российские военные перехватили 16 украинских дронов в четырех регионах. Об этом пишет РИА Новости.

В Курской области было ликвидировано четыре беспилотника, в Чечне – один, в Северной Осетии – три, а в Крыму – восемь. В Грозном в результате нападения на казарму получили легкие ранения четверо военнослужащих караула.

Киев практически ежедневно предпринимает попытки атаковать цели в Российской Федерации с помощью беспилотников, но большая часть из них успешно перехватывается силами ПВО.