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Польские перевозчики начали блокаду на границе с Украиной из-за агрессии Киева

28 ноября 2023 06:52
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Польские грузоперевозчики начали круглосуточную блокаду на границе с Украиной. По словам протестующих, причиной стала агрессия соседей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские перевозчики начали блокаду на границе с Украиной из-за агрессии Киева-1

Недавно Киев обвинил бастующих в задержке гуманитарных грузов. К польским коллегам с декабря планируют присоединиться словаки. Низкая стоимость украинских грузоперевозок лишает жителей Европы работы. До начала этой недели движение блокировали с 10 утра до 9 часов вечера.

# Акции протеста # Фотофакт

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