Прямой эфир

ВТО: без удобрений из Беларуси и России цены на мировое продовольствие будут расти и дальше

24 апреля 2022 18:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В США фермеры переживают за будущий урожай, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

ВТО: без удобрений из Беларуси и России цены на мировое продовольствие будут расти и дальше-1

Ольга Коршун, СТВ:
Американские власти вместо удобрений внесли яды в виде санкций в свою же почву. Аграрии в панике. Мало того что цены на кукурузу бьют все рекорды – уже 8 долларов за бушель, так еще и следующий урожай может упасть на 40 %. Чтобы кукуруза была ростом с небоскреб, в нее буквально нужно вложиться. А рост цен на удобрения на фоне санкций заставляет американских фермеров отказываться от посадки дорогостоящей злаковой культуры и отдавать предпочтение бобовым. Ну и погода не на руку.

В итоге в США сейчас засеяли всего 4 % площадей кукурузы против 7 % в 2021-м. И беда не приходит одна. Американцев подкачала еще и пшеница. Цены зашкаливают – больше 11 долларов за бушель.

ВТО: без удобрений из Беларуси и России цены на мировое продовольствие будут расти и дальше-4

И это только начало, предупреждают в ВТО. Без удобрений из Беларуси и России, на которых висит эмбарго, цены на мировое продовольствие будут расти и дальше.

В Бразилии уже бьют тревогу по этому поводу. Агробизнес этой страны потребляет около 8 % мирового объема удобрений. Так что без них в Бразилии не обойтись. Если вопрос с поставками не решится, то стоимость продуктов вырастет еще больше, а дефицит усилится.

# Сельское хозяйство # Ольга Коршун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Замысел второй фазы спецоперации и массированные поставки Украине тяжёлого вооружения. Важное за неделю
24 апреля 2022 18:31

Замысел второй фазы спецоперации и массированные поставки Украине тяжёлого вооружения. Важное за неделю

Мировые цены на молочные продукты растут уже 7-й месяц подряд. О чём предупреждают фермеры?
24 апреля 2022 18:10

Мировые цены на молочные продукты растут уже 7-й месяц подряд. О чём предупреждают фермеры?

«У нас уже злость растёт». Литовцы об украинских беженцах, унижении русских и отмене 9 Мая
24 апреля 2022 17:46

«У нас уже злость растёт». Литовцы об украинских беженцах, унижении русских и отмене 9 Мая