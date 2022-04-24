ВТО: без удобрений из Беларуси и России цены на мировое продовольствие будут расти и дальше

В США фермеры переживают за будущий урожай, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В США фермеры переживают за будущий урожай, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Американские власти вместо удобрений внесли яды в виде санкций в свою же почву. Аграрии в панике. Мало того что цены на кукурузу бьют все рекорды – уже 8 долларов за бушель, так еще и следующий урожай может упасть на 40 %. Чтобы кукуруза была ростом с небоскреб, в нее буквально нужно вложиться. А рост цен на удобрения на фоне санкций заставляет американских фермеров отказываться от посадки дорогостоящей злаковой культуры и отдавать предпочтение бобовым. Ну и погода не на руку.
В итоге в США сейчас засеяли всего 4 % площадей кукурузы против 7 % в 2021-м. И беда не приходит одна. Американцев подкачала еще и пшеница. Цены зашкаливают – больше 11 долларов за бушель.
И это только начало, предупреждают в ВТО. Без удобрений из Беларуси и России, на которых висит эмбарго, цены на мировое продовольствие будут расти и дальше.
В Бразилии уже бьют тревогу по этому поводу. Агробизнес этой страны потребляет около 8 % мирового объема удобрений. Так что без них в Бразилии не обойтись. Если вопрос с поставками не решится, то стоимость продуктов вырастет еще больше, а дефицит усилится.