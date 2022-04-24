ВТО: без удобрений из Беларуси и России цены на мировое продовольствие будут расти и дальше

Ольга Коршун, СТВ:

Американские власти вместо удобрений внесли яды в виде санкций в свою же почву. Аграрии в панике. Мало того что цены на кукурузу бьют все рекорды – уже 8 долларов за бушель, так еще и следующий урожай может упасть на 40 %. Чтобы кукуруза была ростом с небоскреб, в нее буквально нужно вложиться. А рост цен на удобрения на фоне санкций заставляет американских фермеров отказываться от посадки дорогостоящей злаковой культуры и отдавать предпочтение бобовым. Ну и погода не на руку.

В итоге в США сейчас засеяли всего 4 % площадей кукурузы против 7 % в 2021-м. И беда не приходит одна. Американцев подкачала еще и пшеница. Цены зашкаливают – больше 11 долларов за бушель.