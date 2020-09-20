Митинги и новые ограничения. Как мир встречает вторую волну коронавируса

Новости Беларуси. Весной многие говорили о жестком карантине и социальном дистанцировании. Мол, это единственный способ сдержать распространение COVID-19. Беларусь на такие жесткие меры не пошла и за это была атакована в независимых СМИ и Telegram-каналах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А сегодня, когда мир и Европу накрывает вторая волна пандемии, те же СМИ и Telegram-каналы призывают людей активнее выходить на улицы. А как же карантин? Нет, это уже неактуально, сейчас цели и задачи другие, потому этими правилами можно и нужно пренебречь.

С последствиями что весной, что осенью справляться будут белорусские врачи. И многим тысячам они действительно помогут побороть заразу. Вот бы еще и сами белорусы снова вспомнили о себе и своем здоровье. Государство вот заботится – карантин не вводит, по улицам гулять разрешает, надевать маски не заставляет, надеясь на сознательность самих белорусов. В общем, как обычно, ведет себя белорусская власть не демократически. Вот Европа – другое дело.

Защитные маски, дезинфекция и социальное дистанцирование. В Европе вновь вводят жесткие ограничения из-за коронавируса. Многие страны уже заявили о крупном приросте числа инфицированных и с каждым днем ситуация только ухудшается.

Тяжелое положение в Испании. Там количество заболевших за сутки все последние дни превышает 10 тысяч, что значительно больше весенних показателей. Власти объявили об ограничении передвижения между районами Мадрида, где статистика заболевших самая тревожная. Запрещают встречи больше шести человек, закрывают парки, ограничивают число посетителей в магазинах. В некоторых даже собираются ввести комендантский час.

Житель Мадрида:

На мой взгляд, это что-то ненормальное. Я даже не могу пойти в ближайший ко мне супермаркет, потому что формально он уже находится в другом районе. В итоге приходится искать другой магазин, а он к тому времени может закрыться.

В Бельгии количество заболевших превысило психологическую отметку в 100 тысяч человек. Во Франции только за последние сутки заболели около 13,5 тысячи. Это наибольший показатель за все время пандемии. В стране уже вернулись к тотальному масочному режиму.

Жительница Парижа:

Я, конечно, уже привыкла носить маску, но мне кажется это странным. Мы живем в XXI веке, а все что нам рекомендуют делать для защиты от вируса – это просто мыть руки и носить маски.

В Турции на фоне ежедневно ухудшающейся в стране ситуации с коронавирусом на митинги вышли медицинские работники. Другого способа достучаться до правительства они не видят. По словам врачей, политики намеренно преуменьшают масштабы повторной вспышки COVID-19. Кроме того, турецкие медики сами массово заражаются коронавирусом и жалуются на недостаточную поддержку властей.

Халис Ерликая, представитель Турецкой ассоциации медиков:

Они возложили бремя на плечи медицинских работников, поэтому мы постарались передать голос наших коллег, заразившихся COVID, которые борются за свою жизнь в больницах, в реанимациях и которые находятся в категории риска, потому что они инфицированы. Вот почему мы начали протесты. Количество выявленных случаев растет рекордными темпами и в Великобритании – 4,5 тысячи новых больных за сутки.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

Мы очень внимательно следим за распространением пандемии, как она развивается. Нет никаких сомнений, что, вполне вероятно, мы наблюдаем приближение второй волны. Мы это видели уже во Франции, Испании, по всей Европе. Боюсь, что неизбежно увидим эту картину и у нас.

Власти решили с 28 сентября повысить штрафы для нарушителей карантина в десятки раз. Те, кто делает это повторно, должны заплатить 10 тысяч фунтов, а это свыше 33 тысяч рублей. Уже сейчас запрещено собираться группами больше шести человек. Тем не менее тысячи людей пришли на Трафальгарскую площадь, выступая против карантинных мер и вакцинации.

Митингующие утверждали, что коронавирус – это просто часть теории заговора, а вакцина от COVID-19 – это зло. Настоящим же распространителем вируса выступают вышки мобильной связи 5G. По отношению к полицейским митингующие вели себя агрессивно. В результате беспорядков пострадали два сотрудника полиции, более 30 человек были задержаны. Против ограничений, введенных на фоне пандемии, выступали и жители других европейских стран. Ранее на улицы Мюнхена вышли около 3 000 человек.

Житель Мюнхена:

Я против этих антикоронавирусных мер, потому что власти не прислушиваются к мнению других вирусологов. И в СМИ преподносят нам информацию необъективно.

Аналогичная акция прошла в Варшаве. Демонстрация началась у здания парламента. Затем манифестанты прошли через центр города к офису польского телевидения, которое, как они заявляют, распространяет ложные сведения о пандемии. Демонстранты кричали «Довольно лжи, довольно масок!», «Не допустим второго карантина!»

Есть еще один тревожный момент: болезнь, по словам врачей, молодеет. В европейских больницах все больше пациентов в возрасте до 30 лет. И это было предсказуемо, ведь у многих людей иммунитет уже ослаблен.