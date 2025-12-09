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В Чехии зарегистрирована самая крупная вспышка гепатита А за последние 46 лет

09 декабря 2025 05:57
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В Чехии зарегистрирована самая крупная вспышка гепатита А за последние 46 лет. Об этом сообщили в Государственном департаменте здравоохранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чехии зарегистрирована самая крупная вспышка гепатита А за последние 46 лет-2

По данным ведомства с начала 2025 года заразились почти три тысячи человек. 32 случая – с летальным исходом, и ситуация продолжает обостряться. Почти половина фактов приходится на жителей столицы. Только за последнюю неделю гепатит А диагностирован почти у 50 человек. Ситуация осложняется дефицитом вакцины. 

# Чехия

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