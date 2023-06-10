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Минобороны России заявило об отражении атак штурмовых групп ВС Украины

10 июня 2023 10:18
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Российскими войсками успешно отбито нападение двух украинских бригад в районе Торского и Серебрянского лесничеств, сообщает РИА Новости. В результате ударов артиллерии и авиации была пресечена вылазка штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады ВС Украины. 

Ранее президент Владимир Путин заявил о старте контрнаступления украинских Вооруженных сил, но на всех участках боевых действий им не хватило сил для решения стоящих перед ними задач. 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу также доложил о неудавшейся попытке прорыва украинских резервов в районе Запорожской области, в итоге чего Киев лишился значительного количества военных и военной техники, в числе которых танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки.

# Международная политика # Владимир Путин

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