Российскими войсками успешно отбито нападение двух украинских бригад в районе Торского и Серебрянского лесничеств, сообщает РИА Новости. В результате ударов артиллерии и авиации была пресечена вылазка штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады ВС Украины.

Ранее президент Владимир Путин заявил о старте контрнаступления украинских Вооруженных сил, но на всех участках боевых действий им не хватило сил для решения стоящих перед ними задач.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу также доложил о неудавшейся попытке прорыва украинских резервов в районе Запорожской области, в итоге чего Киев лишился значительного количества военных и военной техники, в числе которых танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки.