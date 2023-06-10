Прямой эфир

Польский политолог Сыкульский заявил о создании антивоенного движения в поддержку России

10 июня 2023 09:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Польше скоро появится политическая формация, которая выступает приверженцем улучшения взаимоотношений с Россией, написал в своем Twitter политолог и основатель Польского антивоенного движения Лешек Сыкульский, пишет РИА Новости.

По его словам, он и его единомышленники благополучно зарегистрировали Польское антивоенное движение (PRA) и собираются организовать первые акции осенью. 

PRA – это организация, созданная по инициативе Лешека Сикульского, выступающая супротив процесса американизации Польши, порицающая шаги Варшавы в поддержку Украины и настойчиво требующая возобновление сотрудничества с Москвой.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Румынии перенесли выпускные экзамены из-за забастовки учителей
10 июня 2023 09:24

В Румынии перенесли выпускные экзамены из-за забастовки учителей

В Турции изъяли миллиард фальшивых долларов, тайник нашли на складе в Стамбуле
10 июня 2023 09:22

В Турции изъяли миллиард фальшивых долларов, тайник нашли на складе в Стамбуле

Борис Джонсон сложил с себя депутатские полномочия. Почему он ушёл из большой политики?
10 июня 2023 09:20

Борис Джонсон сложил с себя депутатские полномочия. Почему он ушёл из большой политики?