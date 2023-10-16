Минобороны РФ: за сутки ПВО сбила три самолёта ВСУ – два МиГ-29 и Су-25

За минувшие сутки российская ПВО ликвидировала два украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25, 31 беспилотник и два снаряда HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Это случилось в районе населенных пунктов Архангельское Херсонской области, Дмитровка и Звонецкое Днепропетровской области. Кроме того, два боеприпаса HIMARS и 31 беспилотный летательный аппарат были сбиты в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. С начала спецоперации было уничтожено большое количество военной техники.