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Минобороны РФ: за сутки ПВО сбила три самолёта ВСУ – два МиГ-29 и Су-25

16 октября 2023 14:36
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За минувшие сутки российская ПВО ликвидировала два украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25, 31 беспилотник и два снаряда HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ, пишет РИА Новости. 

Это случилось в районе населенных пунктов Архангельское Херсонской области, Дмитровка и Звонецкое Днепропетровской области. Кроме того, два боеприпаса HIMARS и 31 беспилотный летательный аппарат были сбиты в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. С начала спецоперации было уничтожено большое количество военной техники.

# Оружие и боеприпасы

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