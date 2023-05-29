Эстонский производитель модульных домов сокращает зарплаты работникам

Причина банальна – падение спроса, а значит, и доходов фирмы. И хотя бизнесмены утверждают, что ситуация небезнадежна, на деле количество заказов сократилось существенно. В результате заработная плата работников снижена до минимальной. Это как раз тот случай, когда экономическая ситуация на лицо. В Европе с каждым днем все громче звучат требования увеличить оплату труда, работать за копейки европейцы не хотят.