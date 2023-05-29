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Эстонский производитель модульных домов сокращает зарплаты работникам

29 мая 2023 11:17
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Новости Эстонии. Эстонский производитель модульных домов сокращает зарплаты сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Эстонский производитель модульных домов сокращает зарплаты работникам-1

Причина банальна – падение спроса, а значит, и доходов фирмы. И хотя бизнесмены утверждают, что ситуация небезнадежна, на деле количество заказов сократилось существенно. В результате заработная плата работников снижена до минимальной. Это как раз тот случай, когда экономическая ситуация на лицо. В Европе с каждым днем все громче звучат требования увеличить оплату труда, работать за копейки европейцы не хотят.  

# Экономический кризис # Новости Эстонии # Фотофакт

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